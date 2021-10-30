Мнение: Схема блокпостов на въезде в Севастополь
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Схема блокпостов на въезде в Севастополь.
Всего 7 штук. Работать будут до 8 ноября (пока так, но может и продлят).
Проехать через них можно лишь при наличии QR-кода или же документа о наличии противопоказаний (впрочем, сегодня губератор заявил ,что у кого противопоказания, но кто прививку не ставил, должны сидеть дома).
Работают блокпосты в обе стороны, то есть бумаги надо предъявлять как при въезде в города, так и выезде (в Кремле по этому поводу заявили, что такого конечно лучше избегать).
Ну и само собой начинаются "ковид-выходные", также до 8 ноября.
Все это происходит на фоне пиковых значений по заболеваемости и смертности за все время эпидемии. По 300-350 заболевших в сутки и по 10-20 умерших в сутки.
Из примерно 550 тыс. населения прививку сделало 150-176 тыс. (первая и вторая доза). Как сообщают, после введения QR-кодов и прочего закручивания гаек, темпы вакцинации в Севастополе выросли в 5-6 раз, но до желаемых процентов по вакцинации еще далеко.
В Крыму ситуация не лучше.
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Источник: Colonel Cassad
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