Мнение: Схема блокпостов на въезде в Севастополь

Схема блокпостов на въезде в Севастополь.

Всего 7 штук. Работать будут до 8 ноября (пока так, но может и продлят).

Проехать через них можно лишь при наличии QR-кода или же документа о наличии противопоказаний (впрочем, сегодня губератор заявил ,что у кого противопоказания, но кто прививку не ставил, должны сидеть дома).

Работают блокпосты в обе стороны, то есть бумаги надо предъявлять как при въезде в города, так и выезде (в Кремле по этому поводу заявили, что такого конечно лучше избегать).

Ну и само собой начинаются "ковид-выходные", также до 8 ноября.

Все это происходит на фоне пиковых значений по заболеваемости и смертности за все время эпидемии. По 300-350 заболевших в сутки и по 10-20 умерших в сутки.

Из примерно 550 тыс. населения прививку сделало 150-176 тыс. (первая и вторая доза). Как сообщают, после введения QR-кодов и прочего закручивания гаек, темпы вакцинации в Севастополе выросли в 5-6 раз, но до желаемых процентов по вакцинации еще далеко.

В Крыму ситуация не лучше.

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