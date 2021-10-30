 

2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году

30.10.2021, 2:58, Разное
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В 2022 году космические тела особенно сильно поменяют жизнь некоторых знаков. Астролог Лиана Жемчужная поделилась с “НьюИнформ”, с какими переменами придется столкнуться и какие опасности поджидают представителей знака на пути к цели.

Телец

2022 год сулит представителям знака большие изменения в любовной сфере. Причем коснутся они как представителей знака, которые еще не встретили свою вторую половинку, так и у тех, кто сейчас находится в отношениях. Добиться поставленных целей и осуществить желаемое может только упорство и решительность – Тельцам необходимо прокачать свой внутренний стержень.

Рак

Для представителей этого знака грядущий год изменит многое. Перемены ждут раков и в карьере, и в повседневной жизни, а в отношениях они могут столкнуться с трудностями. Чтобы преодолеть все преграды и добиться желаемого, придется приложить много усилий и, возможно, пожертвовать чем-то важным.

Весы

Этот знак зодиака в следующем году сможет положить начало решению жилищного вопроса. Весам предстоит непростой путь – сначала у них появится желание переехать, а потом придется сделать первые шаги для достижения цели. К тому же, удача будет на стороне представителей знака – им повезет найти подходящее жилье и заключить выгодную сделку. А успех в любовных делах сделает год Весов еще красочнее.

Стрелец

Этому знаку зодиака посчастливится испытать на себе чудеса нетворкинга: они найдут большое количество полезных знакомых, которые помогут в будущем. Также Стрельцов ждет стремительный взлет в карьере и достижение важных целей. А их любовные отношения обязательно сделают шаг вперед. Однако стоит приглядеться – рядом будет много завистников, которые не порадуются успеху представителей этого знака.



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