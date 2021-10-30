 

МИД Грузии отверг переговоры с Украиной о передаче Саакашвили

30.10.2021, 2:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМИД Грузии опроверг сведения прибывших в страну на встречу с бывшим президентом, главой украинского исполкома реформ Михаилом Саакашвили украинских депутатов о дипломатических переговорах между Тбилиси и Киевом по поводу его экстрадиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«С полной ответственностью не подтверждаем информацию о том, что с украинской стороной по дипломатическим каналам ведутся переговоры на этот счет», – сказали в МИД Грузии.

Тбилиси неоднократно заявлял, что выдавать Киеву украинского гражданина Саакашвили не будет.

«Переговоров не было и нет», – отметили в МИД Грузии.

О том, что такие переговоры идут в «непрерывном режиме», сказала депутат Верховной рады Юлия Клименко, которая прибыла в тюрьму в Рустави встречаться с Саакашвили, отбывающим 6-летнее наказание.

Она при этом ссылалась на посла Украины в Грузии.

Напомним, Грузию Саакашвили покинул в 2013 году, в отношении него сразу было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них политик был заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы. 1 октября Саакашвили задержали в Грузии. Он был отправлен в тюрьму Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Защита потребовала перевода Саакашвили в специализированную гражданскую клинику, сообщив, что в случае госпитализации в тюремной больнице экс-президент может быть ликвидирован другими заключенными. Гарибашвили заявил, что «Саакашвили – лжец, симулянт. Если он решил голодать по собственной воле, то пусть подчиняется правилам администрации тюрьмы и протоколу».



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