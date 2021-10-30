Безработица в РФ опустилась до исторического минимума

В сентябре безработица в РФ опустилась до самого низкого уровня в 4,3% с 4,4% в августе, свидетельствуют данные Росстата. Исторический минимум в 4,3% был зафиксирован в августе 2019 года.

«В сентябре 2021 года 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составил 4,3% (без исключения сезонного фактора)», – цитирует доклад РИА «Новости».

В апреле 2020 года безработица в РФ на фоне пандемии коронавируса подскочила до 5,8% с 4,7% в марте. Пик безработицы был зафиксирован в августе – тогда она достигла 6,4%, а затем постепенно начала снижаться. В 2021 году снижение продолжилась. В августе текущего года безработица снизилась до 4,4% – минимума за два года.

Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу сентября 2021 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,1 млн человек, из них 0,9 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.