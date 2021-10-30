Мнение: Приговорен к смерти за взятку в 170 мн. долларов
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И снова новости смертной казни.
Бывший заместитель мэра города Люлян в провинции Шанси был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора за получение взяток.
Чиновник успел набрать взяток на 170 млн. долларов, прежде чем китайская Кровавая Гэбня его выявила и схватила.
С учетом требований Си Цзиньпина ужесточить борьбу с коррупцией, есть мнение что апелляция и отсрочка приговора ему не сильно помогут.
Ну а правозащитники уже традиционно будут вопить о невинных жертвах китайской кровавой гэбни.
PS. Сегодня в Китае так же был казнен наркоторговец https://colonelcassad.livejournal.com/7174757.html
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Источник: Colonel Cassad
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