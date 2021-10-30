В РФ стартовали продажи умных часов Samsung с поддержкой eSIM

Только что поступившая на полки российских магазинов новая модель умных часов Galaxy Watch4 LTE, выпущенная под брендом корейской компании Samsung, обеспечена поддержкой eSIM. Этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить устройству уникальные потребительские качества.

Наконец-то, наручный смарт-гаджет стал независимым от смартфона, отмечают эксперты. Ему не нужно ни подключение к старшему мобильному устройству, ни даже связь Wi-Fi, чтобы работать надлежащим образом, а также получать и передавать сообщения.

Как видно из маркировки, для связи используется стандарт LTE. Цены в РФ стартуют почти с 25 тысяч рублей. Более дорогая версия обойдется покупателю чуть меньше 35 тысяч рублей.