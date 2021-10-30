Пандемия изменила стандарты кибербезопасности на удаленной работе

Пандемия за последние два года отправила миллионы людей на удаленную работу. Многие из тех, кто никогда даже не планировал работать из дома, научились делать это.

Как сообщают аналитики рынка труда, далеко не все работодатели захотят возвратить людей обратно в офисы. А те не очень-то рвутся. Однако с точки зрения кибербезопасности теперь возникает немало вопросов, напоминают эксперты.

Удаленная работа существует давно. Но только сейчас на домашних компьютерах начинают хранить важные коммерческие и технологические данные. Разумеется, похитить их в такой ситуации намного легче. Поэтому нужны новые системы защиты и шифрования данных, чтобы ценная интеллектуальная собственность и коммерческая информация не оказались в руках конкурентов или злоумышленников.