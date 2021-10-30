 

Пандемия изменила стандарты кибербезопасности на удаленной работе

30.10.2021, 2:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пандемия за последние два года отправила миллионы людей на удаленную работу. Многие из тех, кто никогда даже не планировал работать из дома, научились делать это.

Как сообщают аналитики рынка труда, далеко не все работодатели захотят возвратить людей обратно в офисы. А те не очень-то рвутся. Однако с точки зрения кибербезопасности теперь возникает немало вопросов, напоминают эксперты.

Удаленная работа существует давно. Но только сейчас на домашних компьютерах начинают хранить важные коммерческие и технологические данные. Разумеется, похитить их в такой ситуации намного легче. Поэтому нужны новые системы защиты и шифрования данных, чтобы ценная интеллектуальная собственность и коммерческая информация не оказались в руках конкурентов или злоумышленников.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.04 / Эксперт: Письмо старца Илия символизирует фиаско КПРФ в сближении с церковью

11.08 / ABC – многоклеточный организм «воскрес» после 24 тыс. лет в сибирской вечной мерзлоте

18.08 / Для поиска взрывчатых веществ ученые планируют использовать саранчу

27.08 / Берлин призвал НАТО дать ответ впечатляющим военным достижениям России

09.12 / Офис генпрокурора Украины передал АРМА активы банка “Финансы и кредит”

18.01 / Малышева обратилась к россиянам после смерти Грачевского

18.04 / Чешская оппозиция захотела заручиться поддержкой ЕС и НАТО против России

28.05 / Libération – укол «Спутником» — в Сан-Марино придумали новый вид туризма

12.01 / Санду попросила Зеленского о помощи в расследовании

01.07 / Политолог: Голосование дало хороший результат с большим заделом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика