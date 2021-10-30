 

Компания Nikon представила новую беззеркальную камеру Z9

30.10.2021, 2:38, Новости дня
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Состоялась презентация новой беззеркальной камеры Z9, выпущенной под всемирно известным брендом Nikon. Разработчик рассказал о возможностях нового устройства для съемки и пообещал, что уже до конца года камера поступит в свободную продажу.

Базовая цена камеры Nikon Z9 составит 5,5 тыс. американских долларов. Напомним, что о начале работ по созданию данного устройства в компании сообщили еще в марте текущего года.

По словам разработчиков, Z9 станет первой моделью камеры в целой линейке флагманских устройств. Здесь использован датчик изображения CMOS многослойного типа. С ним камера может делать снимки размером до 45,7 Мп. А процессор EXPEED 7 обеспечивает максимально возможную производительность автоматического фокуса.



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