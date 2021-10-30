“Оплатили €250 мошеннику”. МВД Украины передало Савику Шустеру поддельный COVID-сертификат на его имя

По словам Енина, “дерзость мошенников не имеет границ”.

“В рамках контрольных закупок мы заказали сертификаты, оплатили €250 одному из винницких мошенников, который действовал с медицинскими работниками и вносил фейковые сертификаты в электронную базу данных правительства”, – рассказал первый замминистра МВД.

Поддельный COVID-сертификат Енин оставил в редакции программы, так как Шустер заболел COVID-19 и находится в Италии.

Представитель МВД сообщил, что с начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам.

“Только за последнюю неделю зарегистрировано около 100 уголовных производств. И это только разминка”, – резюмировал Енин.

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 8 октября профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, но парламент его еще не принял.

В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год. По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, по этим делам есть также решения судов, предусматривающие ограничение свободы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

В Минцифры заявили, что разрабатывают механизм удаления из “Дії” поддельных COVID-сертификатов.

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