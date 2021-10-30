Ястремская проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Италии

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30.10.2021, 2:16, Новости дня
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Поединок длился немного более полутора часов, Ястремская проиграла Паолини в двух сетах – 4:6, 6:7.

Это был первый матч между соперницами на соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации.

В первом круге соревнований Ястремская одолела Виталию Дьяченко из России (№135 WTA), а во втором – соотечественницу Катерину Козлову (№132 WTA).

Контекст:

Турнир Courmayeur Ladies Open 2021 проходит в Италии на хардовом покрытии с 25-го по 31 октября. Его призовой фонд – $235 238.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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