Ястремская проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Италии

Поединок длился немного более полутора часов, Ястремская проиграла Паолини в двух сетах – 4:6, 6:7.

Это был первый матч между соперницами на соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации.

В первом круге соревнований Ястремская одолела Виталию Дьяченко из России (№135 WTA), а во втором – соотечественницу Катерину Козлову (№132 WTA).

Контекст:

Турнир Courmayeur Ladies Open 2021 проходит в Италии на хардовом покрытии с 25-го по 31 октября. Его призовой фонд – $235 238.

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