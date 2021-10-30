 

Глава ВОЗ предсказал появление нового опасного вируса

30.10.2021, 2:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме призвал извлечь уроки из пандемии COVID-19 и готовиться к следующей, так как появление на Земле нового неудержимого вируса не вызывает сомнений.

«Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей», – отметил глава ВОЗ. «Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать», – приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

Как отметил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, «угрозы высокого уровня» требуют «политического участия на высоком уровне» для борьбы с ними. В этой связи он призвал Группу двадцати (G20) поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Решение на этот счет планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, намеченной на ноябрь.

Глава ВОЗ обратил внимание на отсутствие в мире равенства в доступе к вакцинам. Он напомнил, что сейчас от коронавируса полностью вакцинированы 36% жителей планеты, однако в Африке этот показатель составляет «лишь 6%».

Вместе с тем, как подчеркнул гендиректор ВОЗ, «хотя вакцины спасают жизни, они не останавливают передачу» инфекции. Поэтому каждая страна должна использовать все инструменты, включая разработанные меры в здравоохранении и социальной сфере, «в сочетании с тестированием, лечением и вакцинами», резюмировал Гебрейесус.

Отметил, глава ВОЗ не впервые призывает готовиться к новым эпидемиям и пандемиям.

Напомним также, в конце августа гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов предупреждал о возможности вспышки выращенной в лаборатории оспы. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пандемии много раз меняли судьбу человечества.



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