 

США отправили флагман шестого флота и эсминец в Черное море

30.10.2021, 2:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФлагманский командный корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» (Mount Whitney) и эсминец ВМС США «Портер» (Porter) направляются в Черное море, говорится в сообщении пресс-службы флотского командования.

Отмечается, что на борту будут находиться офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО (STRIKFORNATO). «Маунт Уитни» и находящиеся на нем офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Черном морях вместе с союзниками по НАТО и партнерами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», – приводит текст сообщения ТАСС.

В сообщении не уточняется, с какими именно силами соединится флагманский корабль и что за операции будет проводить. Отмечается лишь, что совместная работа офицеров двух штабов позволит улучшить оперативную совместимость.

Шестой флот также проинформировал, что в Черное море направлен эсминец ВМС США «Портер» (Porter). «USS Porter начал свое движение в северном направлении в сторону Черного моря для совместных операций с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», – говорится в сообщении командовании. Подробностей также не приводится.

В августе в МИД обвинили НАТО в превращении Черного моря в зону противостояния.



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