 

Homo bodoensis. Найдены останки ранее неизвестного вида древнего человека

30.10.2021, 1:44, Новости дня
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Палеонтологи из университета в Виннипеге исследовали целый ряд останков древних предков людей. И некоторые из них, привезенные из Африки, никак не вписывались в существующие научные представления об эволюции.

Более тщательные изучения костей позволили прийти к выводу, что в распоряжении исследователей оказались части скелета ранее неизвестного вида человека. В результате список видов наших предков пополнился еще одним названием – Homo bodoensis.

Кстати, данная разновидность не очень-то древняя. Homo bodoensis жили на территории Африканского континента всего 500 тысяч лет назад. Скорее всего, затем они расселились и на другие материки. Ученые сейчас делают много предположений. Однако все они требуют дополнительных исследований.



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