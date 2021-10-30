Homo bodoensis. Найдены останки ранее неизвестного вида древнего человека

Палеонтологи из университета в Виннипеге исследовали целый ряд останков древних предков людей. И некоторые из них, привезенные из Африки, никак не вписывались в существующие научные представления об эволюции.

Более тщательные изучения костей позволили прийти к выводу, что в распоряжении исследователей оказались части скелета ранее неизвестного вида человека. В результате список видов наших предков пополнился еще одним названием – Homo bodoensis.

Кстати, данная разновидность не очень-то древняя. Homo bodoensis жили на территории Африканского континента всего 500 тысяч лет назад. Скорее всего, затем они расселились и на другие материки. Ученые сейчас делают много предположений. Однако все они требуют дополнительных исследований.