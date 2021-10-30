 

Удалось установить, почему у панд такая странная раскраска

30.10.2021, 1:44, Новости дня
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Ученые из университета в Бристоле сумели найти логическое объяснение необычной раскраски панд. Она нравится людям, но почему же такой же окраски (или подобной) нет у других видом медведей.

Ученые утверждают, что именно такой окрас позволяет пандам прятаться среди деревьев от хищных кошачьих. Ведь в отличие от своих более крупных сородичей, бурых или белых медведей, панды легко могут сами стать добычей.

То, что для человека является ярким и заметным окрасом, может служить как камуфляж против леопарда или тигра, говорят ученые. Они провели компьютерное моделирование с использованием фотографий сидящих на деревьях панд и установили, что для глаза представителей кошачьих они действительно практически незаметны.



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