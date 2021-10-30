Найден метод записывать 500 Тб данных на один диск

Записать 500 Тб информации на один единственный диск – это уже не фантастика. В Соединенных Штатах разработан метод, позволяющий сделать это. При этом не требуется ни огромного количества времени для записи, ни большого количества энергии.

Для того чтобы достичь желаемого результата, ученые использовали стеклянные пятимерные носители. На них можно хранить записанную информацию вечно, говорят разработчики. И они намного надежнее, чем облачные хранилища.

Технология понадобится для архивов и библиотек, а также для музеев, научных заведений и крупных корпораций. Как поясняют эксперты, аналогичные 5D-носители информации пытались разработать и ранее. Однако у них был один серьезный недостаток. Саму запись приходилось проводить очень долго.