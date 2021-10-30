 

France 24 – ВОЗ призвала G20 выделить $23,4 млрд для победы над пандемией COVID-19

30.10.2021, 1:28, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны «Большой двадцатки» предоставить $23,4 миллиардов на финансирование плана по обеспечению бедных стран тестами, медикаментами и вакцинами против коронавируса, пишет France 24. По словам главы ведомства, такие действия помогут спасти 5 миллионов жизней и остановить пандемию.


Reuters

В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие организации призвали лидеров 20 крупнейших экономик мира выделить $23,4 миллиардов на финансирование плана, по которому в течение следующего года бедные страны получат вакцины против коронавируса, тесты и медикаменты, пишет France 24.

Генеральный директор ВОЗ Тедром Аданом Гебреисус заявил, что у «Большой двадцатки», которая собирается на этих выходных в Риме, достаточно политических и финансовых возможностей для реализации подготовленного плана. По словам главы ведомства, он может спасти 5 миллионов жизней и остановить пандемию.

Ожидается, что последние дополнения к так называемой Инициативе по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19 (ACT), рассчитанной до сентября 2022 года, будет включать лечение лёгких и средних форм коронавируса экспериментальным антивирусным препаратом от компании  Merck & Co. Если его использование одобрят регулирующие органы, цена за один курс составит всего $10, указывает издание со ссылкой на агентство Reuters, которое получило доступ к проекту документа.

Спецпредставитель ВОЗ по ACT Карл Бильдт признал, что $23,4 миллиардов кажется «приличной суммой денег», однако подчеркнул, что «в сравнении с тем ущербом, который также наносит глобальной экономике пандемия, это не так уж много». Чиновник признал, что организации было тяжело найти финансирование для предыдущего проекта. «Я надеюсь, что G20 возьмёт на себя обязательство остановить пандемию», — заявил на брифинге премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, чья страна является одним из организаторов инициативы по сбору средств.

По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумии Сваминатан, организация COVAX, обеспечивающая равный доступ к вакцинам, уже отправила около 400 миллионов доз в более чем 140 стран с низким и средним уровнем дохода. Темпы вакцинации в этих государствах остаются низкими, и к концу года около 82 из них не смогут достичь поставленной ВОЗ цели в 40% привитого населения. При этом, как отмечает эксперт, главной проблемой сейчас остаётся необходимость бустерных доз: ежедневно их получает около миллиона человек, что в три раза превышает число прививок в бедных странах, пишет France 24.



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