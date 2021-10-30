Кузин о дефиците кислорода: Проблема возникает на уровне логистики. Иногда машины просто не успевают довезти этот кислород, хотя он есть

Кузин пояснил, что потребление кислорода в коронавирусных отделениях только за последний месяц выросло на 30%.

В условиях остановки двух крупных заводов, производящих кислород, на регламентные работы в некоторых регионах, в частности в Одессе и Чернигове, возникли экстренные ситуации из-за дефицита кислорода. Кузин утверждает, что сейчас эти проблемы уже решены – “на уровне больниц достаточное количество баллонов и есть механизмы по экстренной доставке кислорода на территорию больниц”.

В случае, если в больнице снова возникает “экстренная ситуация” и пациентам не хватает кислорода, Кузин посоветовал сообщать на горячие телефонные линии Минздрава (0 800 505 201, 0 800 602 019), чтобы министерство срочно отправило туда кислород, а также разобралось, почему возникла такая ситуация.

Кузин также подчеркнул, что в течение лета министерство готовилось к новой волне COVID-19 – были добавлены почти 38 тыс. коек с подключенным кислородом, построены новые кислородные станции и резервуары.

“Проблема возникает на уровне логистики, потому что уровень потребления кислорода больными с “Дельта”-штаммом вырос в разы… Это очень сильно ложится грузом на логистику, она должна быть обеспечена очень быстро. Иногда машины просто не успевают довезти этот кислород, у них есть кислород, но машина пробила колесо, машина выехала, доезжает, а кислород заканчивается… Объема в больницах может не хватать при условиях такой нагрузки”, – рассказал замминистра.

Контекст:

В Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических, говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, по просьбе Минздрава все производители “увеличили масштабы и наполнили резервы”, но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились.

Ляшко пояснял, что дефицит кислорода в стране возник, во первых, из-за того, что при инфицировании штаммом коронавируса “Дельта” употребление кислорода вырастает в пять-шесть раз на одного пациента, во-вторых, из-за того, что в конце октября два крупных завода по производству медицинского кислорода приостановили работу на 10–15 дней из-за плановых регламентных работ. Один из них уже возобновил работу.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий заявил, что проведение регламентных работ во время пика эпидемии может быть диверсией, но позднее сообщил, что эта версия не подтвердилась.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

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