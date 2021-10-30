 

“Я вот даже Юлию Владимировну убеждал”. Гройсман назвал себя “вакцинатором” и призвал не разделять украинцев по наличию прививки от COVID-19

30.10.2021, 1:22, Новости дня
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“Я считаю, что я являюсь вакцинатором. Потому что я убедил всю свою семью вакцинироваться разными вакцинами. Я убедил своих родных, близких, знакомых. Я вот даже [лидера партии “Батьківщина” Тимошенко] Юлию Владимировну убеждал в перерыве, что ей нужно вакцинироваться. Почему? Надо, чтобы люди были здоровы”, – отметил Гройсман.

По его словам, антивакцинаторов в Украине немного – около 15–20%.

“Но другие – это нормальные люди, которые, возможно, немного боятся, которые открыли интернет и прочитали, что там рога начали вырастать… и много другой ерунды. И они боятся. Им нужно помочь и поддержать. Не лишней будет и мотивация – заплатить людям за вакцинацию. Заплатить тем, которые уже были вакцинированы и пришедшим вакцинироваться”, – предложил Гройсман.

По мнению политика, те украинцы, которые не привились от COVID-19, “ни в чем не виноваты”. Гройсман призвал не разделять общество, “как это часто делали украинские политики”.

“Сначала в 2004 году они нас делили: первый, второй, третий сорт украинцев. Потом политики начали нас делить по вере, по языку… Сейчас, не дай бог, начнут нас делить по “вакцинированным” и “невакцинированным”, – сказал лидер партии “Украинская стратегия Гройсмана”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В Украине одну дозу вакцины от коронавируса получили 9,8 млн человек, 7,3 млн привились полностью. Всего в Украине сделали 17 млн прививок.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла более 3 тыс. жизней украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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