В Черное море направился американский эсминец USS Porter

“USS Porter (DDG 78) начал свой северный транзит к Черному морю, чтобы нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе”, – говорится в сообщении.

BREAKING: #USSPorter (DDG 78) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/TSP5kg9FLE

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) October 29, 2021

Контекст:

Последний раз USS Porter заходил в Черное море в январе-феврале 2021 года. Тогда он вместе с другим американским эсминцем, USS Donald Cook, участвовал в совместных операциях с украинскими, румынскими, грузинскими и турецкими кораблями.

