 

Известный российский сыровар Олег Сирота развелся с дочерью Германа Стерлигова

30.10.2021, 1:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийский сыровар, основатель проекта «Русский пармезан» развелся с женой Пелагеей, дочерью известного предпринимателя Германа Стерлигова.

«Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить», – написал он в своем Facebook.

33-летний Сирота попросил не беспокоить его звонками.

В семье родилось четверо детей. Пара поженилась в 210 году, когда Пелагее было 19 лет.

Между тем в 2015 году Сирота рассказал «Комсомольской правде», что «выкупил» Пелагею у ее отца за «отличного орловского жеребца».

Развод прокомментировала и сама Пелагея.

«Мне важно сообщить, что Олег принял решение расторгнуть наш брак. Мы сохраняем дружеские и человеческие отношения. Но наша история, как мужа и жены закончена», – сообщила она в Facebook.



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