Осенью не хватает солнца: тыква, батат и другие продукты, которые помогают поддерживать летнюю смуглость кожи

На страницах научных журналов в последние годы появилось много информации о том, что солнечные лучи для нашего здоровья являются врагом. Они могут стать причиной возникновения рака кожи, а также ее раннего старения. Однако большинство из нас с нетерпением ожидают, когда наступит пляжный сезон, чтобы покрыться золотистым солнечным загаром. Если мало солнца, то наш организм перестает вырабатывать в достаточном количестве витамин D – один из самых важных для нашего здоровья.

Но есть и хорошие новости. Чтобы придать своей коже сияющий здоровый цвет, вовсе не обязательно загорать на пляже. Для этого достаточно разнообразить свой рацион фруктами и овощами, которые содержат в себе каротиноиды. Именно эти природные красители дарят коже здоровое сияние. Какие же фрукты и овощи должны войти в нашу диету?

Тыква

Чтобы в октябре поддержать летний загар и не дать ему полностью исчезнуть, вы можете съесть какое-нибудь блюдо из тыквы. Кроме содержания высокого уровня каротиноидов, улучшающих состояние кожи, этот овощ также является источником большого количества клетчатки. Эти малокалорийные растительные волокна поддерживают работу кишечника. Тыква также известна как средство, сохраняющее загар в зимние месяцы.

Батат

Картофель этого сорта является одним из самых вкусных овощей. Он прославился своей универсальностью. Из батата можно приготовить множество блюд, среди которых фри, пироги и другие. Но мало кто догадывается, что этот овощ прекрасно подходит для получения загара. В сладком картофеле есть большое количество каротиноидов. Это и вызывает эффект естественного загара.

Морковь

Наличием высокого уровня каротиноидов в моркови никого не удивишь. Давно известно, что она способна менять цвет лица. Несмотря на широко бытующее мнение, от ее употребления вы оранжевыми не станете. Ваша кожа обретет идеальное солнечное сияние, к которому все так стремятся. Кроме того, морковь богата витамином А, который улучшает зрение.

Мускусная дыня

С наступлением жаркой летней поры организм человека все чаще начинает страдать от обезвоживания. К счастью, чтобы восполнить необходимое количество жидкости, вовсе не обязательно все время пить воду. Достаточно съесть сочный вкусный фрукт или какой-то другой сочный плод, чтобы восполнить нехватку Н2О. Мускусная дыня содержит в себе до 90 % воды и может полностью удовлетворить потребность в ней нашего организма. Кроме того, ее мякоть богата каротиноидами, которые могут защитить кожу от солнечных ожогов и придать ей красивый сияющий вид.

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Брокколи

Полезные свойства капусты известны всем со школьной скамьи. Этот зеленый овощ является не только богатым источником питательных веществ. В нем также содержится большое количество каротиноидов, способных улучшать цвет кожи.

Многие не знают, что не только в цитрусовых много витамина С. В одной головке брокколи его содержится в два раза больше, чем в лимоне. Витамин С играет важную роль в поддержке иммунной системы. Он принимает участие в выработке необходимого для заживления ран коллагена. Витамин С вместе с каротиноидами также способствует улучшению цвета кожи.

Шпинат

Шпинат, несмотря на его ярко-зеленый цвет, также относится к тем растениям, которые могут придать коже оттенок летнего загара. Это огородное растение богато каротиноидами, а также витамином К, который поддерживает крепость костей, регулирует свертывание крови.

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Манго

Этот фрукт из жарких стран тоже богат каротиноидами, которые придают коже оттенок загара. Также манго содержит мощные антиоксиданты. Они обладают способностью защищать организм от многих заболеваний, включая онкологические.

Красный болгарский перец

Своим ярким красным цветом болгарский перец также обязан каротиноидам. Он тоже способен придать коже лица оттенок легкого летнего загара. Кроме того, в красном перце содержится много витаминов А и С. Они делают этот овощ прекрасным средством, помогающим сохранять кожу в здоровом состоянии.

Помидоры

Томаты используют для приготовления кетчупов, соусов, салатов и многих других блюд. В них также содержится много каротиноидов, среди которых самым важным выступает ликопин. Он прекрасно защищает наш организм от сердечных заболеваний, астмы и катаракты. Если включать в свой ежедневный рацион помидоры, то кожа будет всегда выглядеть идеально.

Персики

Нет ничего вкуснее сочного персика. Но этот фрукт обладает не только волшебным вкусом. В персике содержится высокий уровень каротиноидов. Также в них много калия.

Он поддерживает нормальный уровень кровяного давления, принимает участие в стабилизации работы мозга.