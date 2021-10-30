 

Астрономы измерили глубину Большого красного пятна на Юпитере

30.10.2021, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили в NASA, при помощи зонда Juno (Юнона) ученые сумели провести измерения Большого красного пятна, находящегося на Юпитере. Напомним, что «Юнона» была запущена в глубокий космос как автоматическая межпланетная станция.

На самом деле, Большое красное пятно – это то, что мы видим с Земли в телескоп. На газовом гиганте же это очень сильная буря, которая, по мнению ученых, бушует уже несколько столетий.

В результате нескольких пролетов станция сумела собрать достаточно информации, чтобы определить реальные масштабы этой бури. Оказалось, что она уходит вглубь газового гиганта примерно на три тысячи километров. Ее диаметр – около 14 тыс. км. Скорость ветра внутри достигает 500 километров в час.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.05 / YouTube внедряет новую функцию

24.09 / Моряки СФ впервые сняли под водой пароход «Челюскин»

27.10 / Франция предпочла забыть о погибших солдатах из-за споров о Крыме

13.05 / На Донбассе погиб украинский военный

26.10 / Франция отозвала посла из Анкары после критики Эрдогана в адрес Макрона

07.09 / Суд Турции арестовал исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула на 40 пожизненных сроков

05.08 / Медведи загрызли зашедшего в вольер мальчика в Сочи

23.04 / Пентагон признал успехи Ирана в разработке баллистических ракет и БПЛА

13.01 / Эрдоган завел Telegram-канал и сразу запостил кота

15.07 / “Уже отъела бока”. Стоцкая на отдыхе в Турции показала тело в раздельном купальнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика