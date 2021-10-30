Астрономы измерили глубину Большого красного пятна на Юпитере
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Как сообщили в NASA, при помощи зонда Juno (Юнона) ученые сумели провести измерения Большого красного пятна, находящегося на Юпитере. Напомним, что «Юнона» была запущена в глубокий космос как автоматическая межпланетная станция.
На самом деле, Большое красное пятно – это то, что мы видим с Земли в телескоп. На газовом гиганте же это очень сильная буря, которая, по мнению ученых, бушует уже несколько столетий.
В результате нескольких пролетов станция сумела собрать достаточно информации, чтобы определить реальные масштабы этой бури. Оказалось, что она уходит вглубь газового гиганта примерно на три тысячи километров. Ее диаметр – около 14 тыс. км. Скорость ветра внутри достигает 500 километров в час.
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