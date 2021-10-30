 

Специалисты NASA предлагают использовать новую методику для поисков инопланетной жизни

30.10.2021, 0:50, Новости дня
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Как поясняют представители NASA, в информационном пространстве постоянно появляются сообщения о том, что кто-то в какой-то точке Вселенной нашел якобы обитаемую планету. Одни лишь опровержения таких новостей отнимает много времени и сил. И все же в NASA не отрицают, что теоретически мы рано или поздно должны найти инопланетян, а может и встретиться с ними.

Для того чтобы разделить информацию по уровни достоверности, в NASA предлагают семиуровневую систему. С ее помощью можно сразу же после появления той или иной информации установить, насколько достоверной она является.

Как минимум, используя такую систему, ученые могут не отвлекаться на все то, что вообще не заслуживает их внимания, говорят авторы идеи. Кстати, подобные системы уже используются в разных областях науки.



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