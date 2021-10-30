Мнение: Гадя

Слушаю, как надрываются официальные СМИ, призывая сделать вакцину, и в голове у меня всплывает только одно – Гадя.

Гадя Петрович Хренова.

Все помнят, да, этого персонажа из КВН-а?

Позвольте пояснить.

Гадя Петрович Хренова – это круче, чем чеховский злоумышленник. Степень неодупляемости возведённая в степень абсурда.

Фото из интернета

–Мама-папа есть?

–Мама-папа есть.

–Сирота?

–Сирота.

Разговор с гражданами по поводу необходимости сделать вакцину – это разговор с такой вот Гадей.

Вот, кажется, что пройдёт какое-то время и большинство созреет: человек тяжело переболеет, рядом кто-то серьёзно заболеет, рядом кто-то даже умрёт, и тогда до самого этого человека дойдёт, что надо сделать вакцину, чтобы в следующий раз легко переболеть или вовсе не заразиться… Неа.

Неа.

Гадя.

Уж какие только теории ни озвучивали либералы по поводу не желания наших граждан прививаться. Неправильно была поставлена пропаганда, подозрительно много ругали западные вакцины, много ругали самих неразумных граждан, не ввозят западные вакцины, президент на самом деле не привился/привился слишком рано/привился слишком поздно, слишком быстро сделали отечественную вакцину, нет доверия к отечественной медицине…

Неа.

Гадя.

Что делать с Гадей?

Понять и простить. И ввести обязательную вакцинацию.

P.S. Нет, у меня нет вакцины.

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