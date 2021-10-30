Euronews – новый рекорд «русского Халка» — сдвинул и протащил волоком 50-тонную автоколонну

В подмосковном Домодедове был установлен новый рекорд по буксировке без специальных приспособлений: Сергей Агаджанян по прозвищу «русский Халк» смог сдвинуть с места автоколонну общим весом более 50 тонн и протащить её почти на пять метров. Ранее он также протащил на расстояние 19 метров 14-тонный пожарный КамАЗ, передаёт Euronews.

Сергей Агаджанян по прозвищу «русский Халк» сдвинул автоколонну общим весом более 50 тонн и поставил новый рекорд по буксировке без специальных приспособлений. Испытание проходило в Домодедове. Результат был зафиксирован президентом Федерации силового экстрима РФ Василием Грищенко.

Агаджанян протащил автоколонну на расстояние 4,8 метра, используя канат только для «срыва» грузовиков. В одной сцепке были соединены эвакуатор автобусов (весом 41 тонна) и автобус ГолАЗ «Вояж» (12 тонн).

Перед этим «русский Халк» протащил на расстояние 19 метров 14-тонный пожарный КамАЗ.

Дата выхода в эфир 28 октября 2021 года.