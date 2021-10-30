Арестович заявил, что имеет плохую привычку – “ляпать лишнее”

На вопрос, жалеет ли он о своих заявлениях, “даже если они вызывают скандал”, Арестович сказал, что никогда не жалеет. Однако на вопрос о том, какая у него плохая привычка, он ответил: “Ляпать лишнее”.

В ходе блиц-интервью он также сообщил, что в театр возвращаться не планирует, из партнеров Украины больше всех доверяет Турции, а между президентами США и Турции Джо Байденом и Реджепом Эрдоганом выбирает Эрдогана.

На реплику, какой вопрос он задал бы президенту РФ Владимиру Путину, Арестович ответил: “Владимир Владимирович, вам не надоела вся эта история? Вы же причиняете наибольшее количество бед не украинскому, а российскому народу”.

Ведущая отметила, что за выделенную на блиц минуту Арестович успел ответить на все вопросы.

Контекст:

Арестович родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook, где у него на данный момент более 186 тыс. подписчиков. В 2017 году он признался, что публиковал ложную информацию о ситуации в Украине.

В октябре прошлого года Арестовича назначили советником по информационной политике в ТКГ. Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава ОП Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Назначение Арестовича спикером ТКГ в Минске и внештатным советником Ермака вызвало резкую негативную реакцию как журналистского сообщества, так и гражданского общества. Причина – неоднозначная репутация, скандалы, связанные с Арестовичем.

“ГОРДОН” исследовал хронологию изменений взглядов Арестовича в материале “Долбо…бы” – избиратели Зе, “не вражеские” каналы Медведчука, конференция с Дугиным. Что известно об Арестовиче”.

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