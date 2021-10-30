В течение двух дней можно будет привиться от коронавируса на стадионе “Олимпийский” в Киеве

Привиться на стадионе можно будет в течение двух дней – 31 октября и 1 ноября.

31 октября пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 17.00, 1 ноября – с 11.00 до 19.00. Пункт будет работать в зале “Олимпийский двор”, вход на территорию стадиона – через “Запад-1”, “Север-1,2”.

“В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и прочих неудобств”, – говорится в сообщении клуба.

В пресс-службе отметили, что все расходы по организации вакцинации будут покрыты клубом, для всех желающих вакцинация бесплатна.

“Вакцины сертифицированы, их подлинность, качество и условия хранения гарантирует Министерство здравоохранения Украины. Опытный профессиональный медицинский персонал, определенный Минздравом, обеспечит быстрый и безопасный процесс вакцинации для каждого гражданина Украины, который посетит пункт на НСК “Олимпийский”, – обещали в клубе.

ФК “Динамо” призвал футбольных болельщиков ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и вакцинироваться от опасного вируса.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла более 3 тыс. жизней украинцев.

В Украине с начала прививочной кампании вакцинированы 9,8 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,3 млн.

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