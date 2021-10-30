 

В Грузии заговорили о самоубийстве Саакашвили, в Украине зафиксировали COVID-рекорд. Главное за день

30.10.2021, 0:28, Новости дня
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Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что у держащего голодовку в грузинской тюрьме бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили есть законное право на самоубийство.

Саакашвили не ест уже 29 дней.

Мать политика Гиули Аласания во время интервью с главным редактором издания “ГОРДОН” Алесей Бацман обратилась по поводу своего сына к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

COVID-19

За последние сутки в Украине подтвердили 26 870 новых случаев коронавирусной инфекции, что является рекордом. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили почти у 2,9 млн украинцев, скончалось 66 852 пациента, выздоровело 2 421 495 человек.

Телеведущий Савик Шустер сообщил, что находится в Италии, где у него обнаружили коронавирусную инфекцию, и что последнюю дозу вакцины от COVID-19 получил в сентябре. Ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” он вел по видеосвязи.

Европейский союз не исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран.

Война

Менее чем за сутки боевики на Донбассе девять раз нарушили договоренности о перемирии, в результате их обстрелов ранения получили трое украинских военнослужащих.

Посольство США в Украине заявило, что официальная риторика России по поводу использования Вооруженными силами Украины на Донбассе ударного турецкого беспилотника Bayraktar “не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности”.

Выборы

Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 27 марта 2022 года выборы в округе умершего народного депутата Антона Полякова в Черниговской области.

Крым

Военный суд в Ростове-на Дону (РФ) вынес приговор четырем незаконно удерживаемым крымским татарам, обвинив их в террористической деятельности. В общей сложности крымчане получили 56 лет лишения свободы.

Газ

Молдова договорилась с Россией о новых поставках газа. Контракт с российским “Газпромом” продлили на пять лет. До этого Молдова заявляла об энергетическом кризисе и просила о помощи в том числе Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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