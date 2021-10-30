“Послушай, товарищ, если у нас пожар, то его надо тушить из брандспойта”. Гройсман предложил Ляшко мотивировать украинцев вакцинироваться

По словам Гройсмана, разговор с главой Минздрава состоялся месяц назад.

“Я ему говорю: “Предложите и такую людям мотивацию. Возможно, придут и будет дешевле, не надо будет кислорода, не будут умирать – и слава богу”. Он говорит: “Нет, не надо”. А почему же не нужно? Потому что у них “должно быть самосознание”, – пересказал диалог с Ляшко Гройсман. – Послушай, товарищ, если у нас пожар, то его надо тушить из брандспойта. А он говорит о том, что сейчас бежать в колодец, набирать воду и тушить. Все методы, которые позволят нам сохранить украинцев, – все должны работать”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В Украине одну дозу вакцины от коронавируса получили 9,8 млн человек, 7,3 млн привились полностью. Всего в Украине сделали 17 млн прививок.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла более 3 тыс. жизней украинцев.

—