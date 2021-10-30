Курганцы нашли способ, как обойти QR-коды и антиковидные меры

Жители Кургана делятся своими QR-кодами с друзьями, чтобы те смогли сходить за продуктами в торговые центры.

«Есть знакомые, которые уже поставили первый компонент вакцины «Спутник V». Но QR-код им еще не выдали. Поэтому делимся своими кодами, чтобы люди могли хоть в магазин за продуктами сходить», – информирует URA.RU со ссылкой на источник.

Некоторые вместе с кодом предоставляют и фото паспорта, чтобы можно было сверить личные данные. Часто охранники в ТЦ требуют лишь назвать последние цифры паспорта, дату рождения или фамилию, не показывая сам документ, говорится в публикации.

Горожане сообщают, что люди без кодов пользуются тем, что охрана в ТЦ старается не собирать очередь, поэтому не у каждого посетителя сверяют данные паспорта и QR-код, чтобы не вызывать недовольства.

С 18 октября в некоторые учреждения Курганской области можно попасть только QR-коду, за подделку которого грозит лишение свободы.