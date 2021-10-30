 

Попова объяснила, почему РФ не закрывает границы из-за COVID

30.10.2021, 0:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКоронавирус распространяется в основном внутри России, это не завозные случаи из других стран, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи. Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова призвала российских туристов, планирующих поездку в предстоящие нерабочие дни, соблюдать антиковидные меры предосторожности.



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