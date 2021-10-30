США и Франция собрались укрепить стратегическое партнерство ЕС и НАТО

Вашингтон и Париж выступают за укрепление стратегического партнерства между Евросоюзом и НАТО, США признают значение более сильной европейской обороны, содействующей всемирной безопасности и дополняющей НАТО, говорится в совместном заявлении президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

«Президенты подтвердили свою поддержку усиления стратегического партнерства между Евросоюзом и НАТО. Они поддержали приглашение ЕС и других партнеров на саммит НАТО, который пройдет в Мадриде в 2022 году. Они подтверждают свою поддержку диалога между ЕС и США в области безопасности и обороны, а также усилий по заключению соглашения между Европейским оборонным агентством и США», – приводит текст документа ТАСС.

«В области безопасности союзники должны проводить тесные консультации по вопросам, относящимся к ядерному контролю и к контролю над вооружениями», – подчеркнули президенты.

В заявлении также говорится, что «США признают значение более сильной и оперативной европейской обороны, содействующей всемирной и трансатлантической безопасности и дополняющей НАТО».

«Президенты отмечают важность активного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно с учетом роста экономических и стратегических вызовов в нем», – отмечается в документе. Как в нем подчеркивается, США «приветствуют то, что Франция неизменно является партнером» в указанном регионе. «Соединенные Штаты также приветствуют стратегию ЕС в регионе Индийского и Тихого океанов и намереваются продолжать активные консультации по своей собственной стратегии», – говорится в совместном заявлении.

В документе отмечается, что Франция и другие европейские страны намерены направить дополнительные средства в Индо-Тихоокеанский регион. Соединенные Штаты планируют оказывать им поддержку.

Напомним, 7 октября Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности. Днем ранее председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.

16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.

В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.