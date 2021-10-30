Подсознание вторую половинку унюхает, или Почему не следует поливать себя духами перед свиданием

Отправляясь на первое свидание, партнеры стараются узнать друг о друге как можно больше. На помощь приходит подсознание, «сканирующее» объект внимания и определяющее, свой или чужой. Вот какую роль играют в этом процессе запахи и почему духи не лучший помощник.

Обоняние – лучший помощник в любви

Во многих духах используются афродизиаки, притягивающие партнера. Но они не помогут распознать своего человека, а, наоборот, вводят в заблуждение. Поэтому для удачного выбора партнера надо позволить себе обменяться натуральными запахами своих тел.

Кажется, что люди изначально уделяют пристальное внимание внешнему виду. Особенно мужчины, которые любят глазами. Женщины же предпочитают любить ушами. При этом упускается чрезвычайно важное чувство – обоняние.

В результате многочисленных исследований, проводимых десятилетиями, ученым удалось сделать интересные выводы. Речь идет не об искусственных ароматах духов, дезодорантов, кремов, а о нашем собственном естественном запахе.

Тест на идеального партнера

Известны так называемые тесты на обнюхивание, в которых привлекательность мужчины или женщины оценивают, просто обнюхивая изношенный предмет одежды. Результат: одни люди хорошо пахнут, запах других неприятен.

В случае если два человека не устраивают друг друга в этом плане, партнерство случается очень редко. Даже если все остальное будет прекрасно. Можно сказать точно: нет любви без запаха. Но почему одни люди хорошо для нас пахнут, а другие – нет?

Половинки несут ценную информацию

Теория, которая тщательно изучается учеными, предполагает, что мы, люди, и наши предки за миллионы лет научились получать ценную информацию о своей иммунной системе через обонятельное восприятие определенных «выдыхаемых» молекул другого человека. А именно: соответствует ли его/ее иммунная система нашей, дополняют ли они друг друга биологически выгодным образом, что в конечном итоге повышает вероятность выживания потенциального потомства.

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Это может показаться сложным и неромантичным, но имеет эволюционный смысл. Особенность в том, что мы не сознательно оцениваем эту обонятельную информацию, а скорее воспринимаем ее случайно. Поэтому, не проводя нюхательный тест, мы часто даже не понимаем, почему нас привлекает тот, кого нельзя считать столь привлекательным внешне.

Или наоборот. Исключение составляют, конечно, очень неприятные запахи, которые вызывают у нас отвращение и поэтому сознательно не воспринимаются и не идентифицируются. Например, последствия несоблюдения правил личной гигиены со стороны партнера.

Как и у других животных, у нас невероятно дифференцированное обоняние, потому что оно дает нам ценную информацию о нашем непосредственном окружении.

Просто прислушивайтесь к своему носу

Иногда нужно просто прислушаться к собственному обонянию, для чего на втором, третьем или четвертом свидании отказаться от слишком большого количества духов, кондиционера для белья и других ароматических средств, чтобы продемонстрировать свой настоящий запах, созданный матерью-природой. Если он подходит, то партнера можно считать своей половинкой. Но, конечно, перед свиданием надо принять душ!