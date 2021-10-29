 

Мнение: РФ прекращает поставки энергетического угля на Украину

29.10.2021, 23:58, Разное
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РФ прекращает поставки энергетического угля на Украину

С понедельника, 1 ноября, Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину.
Об этом сообщает председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в Telegram-канале.
По его словам, речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное).
Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

"По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Такие действия РФ похожи на их действия осенью 2014 года", – добавил Герус.

"Если это действительно так (а не фейк запущенный Герусом с целью обосновать для "патриотической общественности" необходимость импорта электроэнергии из Белоруссии), то тут может быть два объяснения.

1. Побуждение Украины к покупке российской электроэнергии, которую России сейчас продавать выгоднее, чем уголь (его по куда большей цене готовы покупать другие страны).
2. Знак того, что Россия (а возможно и Белоруссия) в силу быстро ухудшающихся отношений с украинской властью вообще не будет помогать Киеву решать его энергетические проблемы – ни по углю, ни по поставкам электроэнергии. По крайней мере до тех пор, пока Зе не скорректирует свою политику", – комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Россия с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину
Вместе с тем Telegram-канал "Политика страны" прокомментировал, что означает остановка ввоза российского энергетического угля для Украины.
"В месяц в среднем в Украину завозится 670 тысяч тонн российского угля. В месяц потребление на электростанциях у нас – около 1,8 млн тонн. То есть сходу минус треть поставок на ТЭС. Что компенсировать будет нечем – в мире дикий дефицит угля. Даже по космическим ценам его найти трудно", – говорится в сообщении.

https://strana.today/news/359545-rossija-ostanavlivaet-postavki-enerheticheskoho-uhlja-v-ukrainu.html – цинк

Стоит напомнить, что летом для компенсации проблем с газом, Украина увеличила https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/08/24/883253-ukraina-uglem экспорт энергетического угля из России. Но похоже и эту лазейку закрывают в условиях, когда на Украине идет остановка государственных ТЭС. Славянская ТЭС остановилась еще 25 октября.
Также ходят разговоры о том, что уголь из ДНР и ЛНР после легализации через РФ может поставляться в Индию и Китай, где наблюдается взрывной спрос и рост цены.

Причины же происходящего на Украине с углем очевидны, просто полностью провалили кампанию по запасению угля на зиму, имея запасы в 3,5 раза меньше плановых и худшие за все время нахождения Зеленского при власти.

Источник: Colonel Cassad



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