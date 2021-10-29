 

В Амстердаме испытают лодки под управлением роботов

29.10.2021, 23:56, Новости дня
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Новый вид транспорта – Roboat – планируют запустить по каналам Амстердама, что должно помочь решить проблему заторов на улицах. Речь идет о лодках, управляемых роботами, сообщают авторы проекта.

Разработки ведут ученые из местного института, занимающегося решением городских проблем, а также их коллеги из Массачусетского технологического института (США).

Поначалу автономные плавсредства будут перевозить не пассажиров, а грузы. Как оказалось, заторы на улицах больше всего создают разные курьеры и доставщики товаров в магазины. С развитием электронной торговли таких становится все больше. Но если перевести хотя бы часть из них на воду, это может значительно разгрузить улицы Амстердама.



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