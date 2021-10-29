 

Ученые объяснили, почему плацебо может вылечить от болезни

29.10.2021, 23:56, Новости дня
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Напомним, что плацебо – это лекарство-пустышка, не содержащее ни обезболивающих, ни лечащих заболевание препаратов. Тем не менее, любой врач скажет, что при определенных обстоятельствах оно является весьма действенным средством. Главное, чтобы пациент свято верил в то, что его действительно лечат.

Ученые провели эксперимент с плацебо, участниками которого стали абсолютно здоровые молодые люди. Однако их просили подержать в руках устройства, которые нагревались и вызывали болевые ощущения. Затем добровольцам сообщили, что места соприкосновения намажут специальной мазью, которая полностью избавит их от боли. Большинство сообщили, что после этого ничего не почувствовали. Но ученые вместо мази использовали самый обыкновенный вазелин.

Одновременно фиксировали и реакцию головного мозга. Оказалось, что при использовании плацебо тот участок, который отвечает за болевые ощущения, «замолкал».



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