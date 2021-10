ES – в преддверии климатического саммита Грета Тунберг присоединилась к протесту «эковоинов» в Лондоне

Экоактивистка Грета Тунберг в Лондоне приняла участие в протестах против использования ископаемого топлива, пишет Evening Standard. Как отмечает издание, эти протесты прошли в преддверии предстоящего саммита в Глазго, на котором мировые лидеры будут обсуждать, как мир сообща может противостоять изменению климата.



Reuters

Экоактивистка Грета Тунберг присоединилась в центре Лондона к протестующим, выступающим против использования ископаемого топлива, пишет Evening Standard.

Грета, окружённая полицейскими и фотографами, присоединилась к нескольким десяткам других «эковоинов» и начала вместе с ними скандировать: «Нас не остановить, другой мир возможен».

Huge crowds gather round Greta Thunberg as she arrives at a climate protest outside Standard Chartered pic.twitter.com/D9ewA6KVY2

— Ali Fortescue (@AliFortescue) October 29, 2021

Как отмечается в статье, подобные протесты с требованием от мировой финансовой системы прекратить вкладывать деньги в использование ископаемого топлива проходят в 26 странах мира, и в них принимают участие тысячи человек.

Эти протесты прошли всего за несколько дней до того, как мировые лидеры съедутся в Глазго на 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Мировые лидеры, в том числе премьер-министр Борис Джонсон, с понедельника будут обсуждать, как мир может сообща противостоять изменению климата.

Нынешний протест в Лондоне — это, как поясняет Evening Standard, реакция на появившуюся ранее в этом году информацию о том, что с момента заключения Парижского соглашения по климату в 2015 года крупнейшие банки инвестировали в добычу ископаемого топлива почти ₤2,75 трлн ($3,8 трлн).