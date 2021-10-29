Variety – Камбербэтч сыграет Литвиненко в новом сериале HBO «Лондонград»

Американский канал HBO работает над новым сериалом «Лондонград», который расскажет «правдивую историю» умершего в британской столице в результате отравления бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, пишет Variety. Главную роль сыграет известный британский актёр Бенедикт Камбербэтч.



Reuters

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч сыграет одну из главных ролей в сериале «Лондонград» (Londongrad), производством которого занимается канал HBO, пишет Variety.

Сюжет сериала основан на книге «Последний шпион» (The Terminal Spy) Алана Коуэлла и рассказывает «правдивую историю» Александра Литвиненко, бывшего сотрудника КГБ и ФСБ, который бежал в Великобританию и в 2006 году был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, отмечает издание. Камбербэтч не только сыграет роль Литвиненко, но и выступит одним из исполнительных продюсеров проекта.

По информации Variety, над сценарием «Лондонграда» трудится американец Дэвид Скарпа, известный по своей работе над сериалом Amazon «Человек в высоком замке». Режиссёром станет Брайан Фогель, получивший в 2018 году премию «Оскар» за документальный фильм «Икар», в котором он рассказал «о предполагаемой государственной программе допинга, проводимой российским правительством для своих олимпийских спортсменов».

Как напоминает издание, Камбербэтч известен по своим ролям в сериалах «Шерлок», «Патрик Мелроуз», картинах «Игра в имитацию», «Искупление», «1917», «12 лет рабства» и в двух частях трилогии «Хоббит». Также он играет супергероя Доктора Стрэнджа в фильмах по вселенной Marvel.

Variety обращает внимание, что это не готовящийся проект, который посвящён истории Александра Литвиненко. Ранее сообщалось, что звезда «Доктора Кто» Дэвид Теннант подписал контракт на съёмки в мини-сериале ITV Studios под названием «Литвиненко».