 

Variety – Камбербэтч сыграет Литвиненко в новом сериале HBO «Лондонград»

29.10.2021, 23:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский канал HBO работает над новым сериалом «Лондонград», который расскажет «правдивую историю» умершего в британской столице в результате отравления бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, пишет Variety. Главную роль сыграет известный британский актёр Бенедикт Камбербэтч.


Reuters

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч сыграет одну из главных ролей в сериале «Лондонград» (Londongrad), производством которого занимается канал HBO, пишет Variety. 

 

Сюжет сериала основан на книге «Последний шпион» (The Terminal Spy) Алана Коуэлла и рассказывает «правдивую историю» Александра Литвиненко, бывшего сотрудника КГБ и ФСБ, который бежал в Великобританию и в 2006 году был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, отмечает издание. Камбербэтч не только сыграет роль Литвиненко, но и выступит одним из исполнительных продюсеров проекта. 

 

По информации Variety, над сценарием «Лондонграда» трудится американец Дэвид Скарпа, известный по своей работе над сериалом Amazon «Человек в высоком замке». Режиссёром станет Брайан Фогель, получивший в 2018 году премию «Оскар» за документальный фильм «Икар», в котором он рассказал «о предполагаемой государственной программе допинга, проводимой российским правительством для своих олимпийских спортсменов».

 

Как напоминает издание, Камбербэтч известен по своим ролям в сериалах «Шерлок», «Патрик Мелроуз», картинах «Игра в имитацию», «Искупление», «1917», «12 лет рабства» и в двух частях трилогии «Хоббит». Также он играет супергероя Доктора Стрэнджа в фильмах по вселенной Marvel. 

 

Variety обращает внимание, что это не готовящийся проект, который посвящён истории Александра Литвиненко. Ранее сообщалось, что звезда «Доктора Кто» Дэвид Теннант подписал контракт на съёмки в мини-сериале ITV Studios под названием «Литвиненко».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / На Украине рассказали о состоянии раненого водителя помощника Зеленского

04.10 / Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

15.04 / В оккупированной Алуште местным жителям ограничили подачу воды. Санаториев и отелей это не коснется

12.01 / Samsung создает робота, способного заменить полноценного помощника по дому

24.07 / Немецкая ведущая измазала себя грязью для сюжета о наводнениях. Ее отстранили

17.02 / В представительстве Зеленского назвали утренние обыски в Крыму военным преступлением России

22.02 / Times – борьба Байдена с оружием в США рискует дать обратный результат

11.09 / Глава “Киевоблгаза” Дронов поздравил коллег с днем нефтегазовой промышленности

28.10 / На выборах в США досрочно проголосовали более 70 млн человек

23.08 / В Южной Африке умер самый старый мужчина в мире. Ему было 116 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика