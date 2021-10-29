“Мы возвращаемся в пещеры”. Комаровский заявил, что в Украине проблемы с вакцинацией не только от коронавируса

“У нас беда с полиомиелитом, у нас 200 тыс. кори в стране, у нас коклюша огромное количество недиагностируемого и так далее. У нас столбняк чуть ли не каждые две недели диагностируется. Это беда, ребята! Мы возвращаемся в пещеры!” – заявил Комаровский.

Он подчеркнул, что сейчас надо говорить и призывать к вакцинации в целом, не только от COVID-19.

“Потому что если бы вы знали, сколько у нас поддельных бумажек про полиомиелит, это еще страшнее коронавируса. Тут хоть “Дія” есть, можно проверить, а там ничего не проверишь”, – отметил врач.

Контекст:

На фоне пандемии коронавируса во многих странах сбился плановый календарь прививок. В 2020 году почти 23 млн детей во всем мире пропустили плановую вакцинацию, что привело к вспышкам кори, полиомиелита и других предотвратимых заболеваний. “Пандемия COVID-19 привела к серьезному снижению уровня вакцинации детей, что отбросило нас более чем на десятилетие назад”, – заявила в июле руководитель департамента ВОЗ по иммунизации Кейт О’Брайен, сообщало “Интерфакс-Украина”.

В Украине уровень вакцинации от полиомиелита составляет 53%, сообщили 26 октября в Минздраве. Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы не менее 95% детей, сообщала “BBC News Україна” со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

В Ровенской области выявили случай паралича у полуторагодовалого мальчика, вызванный полиомиелитом, об этом стало известно 6 октября. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10.

Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.

Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу.

Заболеть полиомиелитом может любой невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

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