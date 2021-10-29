 

Комаровский: В Украине создали модель, при которой если человек здоров – врач умирает с голоду

29.10.2021, 23:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы, в принципе, создали “замечательную” модель, что если вы здоровы, то врач умирает с голоду. Врач должен хотеть только одного – чтобы вы исчезли с его глаз как можно быстрее здоровым, а не придумать вам кучу болезней и получить кучу откатов за продажу лекарств за назначения и так далее”, – сказал он.

По словам врача, проблему можно решить “только тогда, когда врач в Украине будет такой же, как врач в Польше, в Германии”.

“Наши айтишники потому и нормальные, что наши айтишники получают столько, сколько польские айтишники. Когда у нас будут врачи такие же, как в Польше, у нас все будет то же самое. Просто мы хотим от врачей, как в Польше, но “нате вам”, как у нас”, – объяснил Комаровский.

Контекст:

Проект госбюджета на 2022 год предусматривает повышение минимальной зарплаты для врачей до 20 тыс. грн в месяц, а для среднего медперсонала – до 13,5 тыс. грн в месяц.

По данным Госстатата (.xlsx), средняя зарплата медиков в Украине составила в сентябре 10 702 грн в месяц, тогда как в I квартале она была 11 510 грн, а во II квартале – 12 014 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.05 / Новый процессор неуязвим для хакеров

14.04 / Белорусские власти одобрили производимую в стране вакцину «Спутник V»

26.05 / Капитана из Одессы нашли мертвым на судне, выполнявшем рейс в Панаму

04.03 / Instagram удалил в РФ более 500 аккаунтов, которые отговаривали от участия в акциях в поддержку Навального

14.01 / Исполнение гимна США на инаугурации Байдена доверили Леди Гаге

25.06 / Эксперты спрогнозировали расклад мест в новой Думе по федеральным спискам

10.09 / Suzuki обновила хетчбэк Swift для Великобритании

25.01 / СМИ сообщили, что на протестах в России задержали экс-футболиста “Ливерпуля”. Оказалось, это его однофамилец

23.09 / Ледовое покрытие в Арктике сократилось до минимума за год

02.10 / Деканоидзе: Уверена, что Саакашвили очень скоро выйдет на свободу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика