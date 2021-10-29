 

Тимошенко рассказала, что ее друг детства тяжело заболел COVID-19

29.10.2021, 23:34, Новости дня
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“Я вам больше скажу: мой близкий друг детства, друг нашей семьи, абсолютно молодой человек. Сегодня наша семья и команда занимается тем, чтобы его транспортировать в реанимобиле до реанимации в больнице. День сегодня в Киеве не может реанимобиль заправить кислород. Человек еле дышит”, – рассказала Тимошенко, дважды подчеркнув, что речь идет о ситуации в столице. 

По ее словам, для больного достали кислородные концентраторы, но ему необходимы госпитализация и врачебная помощь, а перевезти его невозможно.

Контекст:

В Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических, говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко. 

По его словам, по просьбе Минздрава все производители “увеличили масштабы и наполнили резервы”, но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились.

Ляшко пояснял, что дефицит кислорода в стране возник, во первых, из-за того, что при инфицировании штаммом коронавируса “Дельта” употребление кислорода вырастает в пять-шесть раз на одного пациента, во-вторых, из-за того, что в конце октября два крупных завода по производству медицинского кислорода приостановили работу на 10–15 дней из-за плановых регламентных работ. Один из них уже возобновил работу.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий заявил, что проведение регламентных работ во время пика эпидемии может быть диверсией, но позднее сообщил, что эта версия не подтвердилась.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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