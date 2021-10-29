“Люди после первой прививки думают, что становятся бессмертными”. Комаровский назвал “страшную” проблему украинцев

“У нас действительно сейчас страшная проблема, что люди, которые сейчас начинают прививаться, думают, что после первой прививки они становятся бессмертными. И как только ему сделали прививку, он на следующий день снимает с себя маску, перестает мыть руки и лезет в супермаркет”, – отметил Комаровский.

Он подчеркнул, что “относительно устойчивыми” против коронавируса люди становятся через две недели после второй прививки.

“Поэтому все это время – строжайшая социальная дистанция, вентиляция помещений, маска на морде с прикрытым носом и моем руки”, – подчеркнул врач.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине одну дозу вакцины от коронавируса получили 9,8 млн человек, 7,3 млн привились полностью. Всего в Украине сделали 17 млн прививок.

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