“Люди после первой прививки думают, что становятся бессмертными”. Комаровский назвал “страшную” проблему украинцев
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“У нас действительно сейчас страшная проблема, что люди, которые сейчас начинают прививаться, думают, что после первой прививки они становятся бессмертными. И как только ему сделали прививку, он на следующий день снимает с себя маску, перестает мыть руки и лезет в супермаркет”, – отметил Комаровский.
Он подчеркнул, что “относительно устойчивыми” против коронавируса люди становятся через две недели после второй прививки.
“Поэтому все это время – строжайшая социальная дистанция, вентиляция помещений, маска на морде с прикрытым носом и моем руки”, – подчеркнул врач.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.
В Украине одну дозу вакцины от коронавируса получили 9,8 млн человек, 7,3 млн привились полностью. Всего в Украине сделали 17 млн прививок.
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