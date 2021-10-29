 

“Люди после первой прививки думают, что становятся бессмертными”. Комаровский назвал “страшную” проблему украинцев

29.10.2021, 23:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“У нас действительно сейчас страшная проблема, что люди, которые сейчас начинают прививаться, думают, что после первой прививки они становятся бессмертными. И как только ему сделали прививку, он на следующий день снимает с себя маску, перестает мыть руки и лезет в супермаркет”, – отметил Комаровский.

Он подчеркнул, что “относительно устойчивыми” против коронавируса люди становятся через две недели после второй прививки.

“Поэтому все это время – строжайшая социальная дистанция, вентиляция помещений, маска на морде с прикрытым носом и моем руки”, – подчеркнул врач.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине одну дозу вакцины от коронавируса получили 9,8 млн человек, 7,3 млн привились полностью. Всего в Украине сделали 17 млн прививок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / Завод “Роскосмоса” собирается делать беспилотные трамваи

02.01 / Захарова раскритиковала США за политику американской исключительности

01.03 / Отец финского лыжника похвастался «снятым с русских скальпом»

02.08 / Возбуждено новое дело после смерти семьи на алтайской турбазе

18.10 / У США есть огромные резервы для давления на Россию – экономист Гуриев

28.06 / Эксперт оценил прогноз явки на голосовании по поправкам

20.07 / Фаза спада завершилась, Украине грозят взрывные темпы заболеваемости COVID-19 – НАН

19.11 / Kia продемонстрировала внешний вид нового Sportage для рынка Китая

15.10 / Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в российских регионах

30.03 / Интенсивные силовые тренировки могут повредить здоровью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика