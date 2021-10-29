«Байрактар» против «Циркона»

Почему Кремль не возмутился турецкому беспилотнику в Украине. Объясняет Юлия Латынина.

Турецкий боевой беспилотный аппарат "Байрактар ТБ2" на аэродроме Кульбакино во время учений Sea Breeze 2021. Фото: Yulii Zozulia/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Не успел президент Путин в очередной раз рассказать нам про мощное российское гиперзвуковое оружие, только-только Минобороны показало нам красивое видео «не имеющего аналогов гиперзвукового «Циркона», как в Украине турецкий беспилотник «Байрактар» разнес дээнэровскую гаубицу.

Забудем на минуточку о морали. Посмотрим на все происходящее с точки зрения жесткой realpolitik.

Есть Россия, где официальной государственной псевдорелигией стало помпезное празднование Победы в войне, в которой тогдашние власти умудрились «истратить народ русский дотла», как говорил писатель-фронтовик Виктор Астафьев. А стоило только популярному рэперу позволить себе усомниться в необходимости показухи, им немедленно заинтересовался СК. Плюс к тому в РФ есть генералы, которые показывают нам мультики о том, как российские ракеты стирают с лица земли Флориду. (Спойлер: не сотрут. Не будут эти ребята стрелять по своим кондоминиумам.)

И есть турецкие беспилотники, которые разбили «ихтамнетов» сначала в Сирии, а потом в Ливии, где мы, движимые безошибочным инстинктом поддержки всякого полуразложившегося политического трупа, поддерживали маршала Хафтара, чей уровень военного мастерства был ясен еще в 1987-м, когда этот герой ливийской революции умудрился попасть в плен к славным войскам Республики Чад.

А потом с помощью этих самых беспилотников Азербайджан разгромил армянские войска в Карабахе.

У РФ давно нет союзников. У нее, однако, есть заложники. Армения — единственный заложник РФ в Закавказье.

Это несчастная, маленькая, разворованная страна, чьи предыдущие власти не проводили реформ в армии, не перевооружались, не делали ничего — а просто отдали страну РФ и думали, что в обмен она фактически собственную колонию хотя бы защитит.

Ведь Москва так волнуется, когда Польша или Эстония вступают в НАТО. А тут Азербайджан явно пользуется поддержкой Турции, которая, во-первых, тоже страна НАТО, во-вторых, традиционный соперник РФ в Закавказье, а в-третьих, страна с агрессивным диктатором во главе, претендующим на восстановление исторической Оттоманской Порты и на роль региональной сверхдержавы.

И вот во время армяно-азербайджанской войны — настоящей войны, а не мультиков с «Авангардом» и не гибридных войн «ихтамнетов» — Кремль не стал хоть как-то защищать даже собственного заложника.

Россия умеет только высасывать заложников дочиста. Мы знаем, что происходило со странами, которые зависели от США: как Япония или Южная Корея. Они становились экономическими сверхдержавами. Но, не дай бог, зависеть от России. Будешь жить, как Приднестровье или ОРДЛО.

Кремль не вмешался никак, потому что все стратегические соображения о сохранении сферы влияния РФ отступили перед простой комбинацией в три хода: ах как здорово руками Эрдогана разгромить этого наглеца Пашиняна, который вздумал затеять в своей стране реформы! Комбинация, кстати, тоже не удалась: армянские избиратели на парламентских выборах 2021 года проголосовали за партию Пашиняна. Фактически это был референдум: армяне голосовали против Кремля.

Мы могли бы предположить, что в обмен на этот стратегический проигрыш Кремль хоть что-нибудь у Турции выторговал. Ну, например, то же самое обязательство не поставлять «Байрактары» Украине.

Ведь именно «Байрактары» стали в Сирии, Ливии, а потом и Карабахе ударной силой новой войны. Войны, в которой почти все традиционные виды вооружений — от пушек и до танков — оказываются бесполезными, потому что прилетает беспилотник и разносит позиции без потери в собственной живой силе к такой-то матери.

Но нет. Ничего не выторговали.

Мы могли бы ожидать, что Кремль хотя бы возмутится. Представляете, что бы было, если бы украинцам беспилотник поставил Байден?

Но Кремль не возмутился.

Вот Моргенштерном, который усомнился в необходимости показухи ко Дню Победы, возмутились. А турецким беспилотником в Украине — нет.

Как? — вы спросите. Ведь Турция покупает у нас С-400. Мы строим в Турции АЭС. Мы поставляем туда газ. Это все проекты, выгодные Турции. Неужели у Кремля нет рычагов влияния?

Ответ: в том-то и дело. В прошлый раз, когда Путин возмутился сбитым российским военным самолетом, Эрдоган пригрозил, если кто не помнит, найти вместо РФ новых строителей для АЭС. Что, на первый взгляд, — абсурд. Ведь это РФ вкладывает деньги в Турцию! Но все это на самом деле показывает, что турецкий султан хорошо понимает, что движет российскими госкомпаниями. Ими движет экономика РОЗ: распил, откат, занос. И желание закопать как можно большее количество денег под геополитическими предлогами.

И ради этого в Кремле всё стерпят. И Карабах. И турецкие «Байрактары» в Украине. А населению покажут что-то утешительное. Гиперзвуковой «Циркон», например.

Тут же самое главное — рассказывать о таком оружии, которое, в отличие от «Байрактара» в Украине, применено не будет.

А чем секретнее оружие — тем лучше оно летает на экране и тем больше можно на нем освоить.

Юлия Латынина, Обозреватель «Новой»

—