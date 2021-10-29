Глава Росфинмониторинга рассказал о финансировании террористов с помощью компьютерных игр

Сейчас финансирование терроризма происходит с помощью компьютерных игр, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Президент поинтересовался, используются ли компьютерные игры для перемещения финансов. Чиханчин рассказал, что появилась подобная система, которая называется внутриигровая валюта.

«Когда в интернете играют в стрелялки, условно говоря, и вместо расчетов за оружие, за игрока идет оплата террористам. Это серьезная проблема, мы сейчас как раз пытаемся построить модель поведения террориста, совместно с ФСБ выстраиваем», – цитирует главу ведомства РИА Новости.

Сейчас существуют две проблемы – это террористы-одиночки и молодежные движения. Каждый имеет новую систему финансирования и новый инструментарий, добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что студент ростовского вуза пригрозил в соцсетях стрельбой в вузе. Его задержали, в полиции он рассказал, что это была шутка.