 

Глава Росфинмониторинга рассказал о финансировании террористов с помощью компьютерных игр

29.10.2021, 23:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСейчас финансирование терроризма происходит с помощью компьютерных игр, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Президент поинтересовался, используются ли компьютерные игры для перемещения финансов. Чиханчин рассказал, что появилась подобная система, которая называется внутриигровая валюта.

«Когда в интернете играют в стрелялки, условно говоря, и вместо расчетов за оружие, за игрока идет оплата террористам. Это серьезная проблема, мы сейчас как раз пытаемся построить модель поведения террориста, совместно с ФСБ выстраиваем», –  цитирует главу ведомства РИА Новости.

Сейчас существуют две проблемы – это террористы-одиночки и молодежные движения. Каждый имеет новую систему финансирования и новый инструментарий, добавил чиновник. 

Ранее сообщалось, что студент ростовского вуза пригрозил в соцсетях стрельбой в вузе. Его задержали, в полиции он рассказал, что это была шутка.  



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