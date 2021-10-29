Разведка США сняла с Китая обвинения в создании коронавируса

Вирус SARS-CoV-2 не является результатом разработки биологического оружия, власти Китая заранее не знали о существовании нового коронавируса до выявления штамма исследователями Уханьского института вирусологии среди населения КНР, говорится в докладе офиса директора национальной разведки США.

«Разведсообщество считает, что официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили его после признания наличия вируса среди населения», – приводит выдержку из доклада РИА «Новости».

«То есть если пандемия появилась из-за лабораторного инцидента, они (официальные лица КНР), вероятно, не знали в первые месяцы об этом инциденте», – говорится в докладе.

«Мы считаем, что вирус не является результатом разработки биологического оружия и большинство ведомств считают, с низким уровнем уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был генно модифицирован», – говорится в докладе американской разведки о происхождении коронавируса.

При этом разведка США не пришла к единому мнению об истоках происхождения COVID.

«Аналитики разведсообщества США считают, что и естественное происхождение, и инцидент в лаборатории являются правдоподобными теориями о том, как вирус SARS-CoV-2 впервые заразил людей», – говорится в докладе американской разведки. Как подчеркивается, аналитики не сошлись во мнении, какая из двух теорий является более вероятной.

«Один из элементов разведсообщества считает со средней степенью уверенности, что COVID-19, вероятнее всего, стал результатом инцидента с лабораторией, в котором участвовали исследователи из Уханьского института вирусологии или другие исследователи», – говорится в докладе. О какой спецслужбе идет речь, не говорится. В разведсообщество США входят 18 ведомств, включая ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки коронавируса SARS-CoV-2 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза «еще не была категорически исключена».

В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.