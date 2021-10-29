США подтвердили рыночный статус российской экономики

Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики, у российских экспортеров сохранятся возможности для защиты своих интересов в случае введения американских антидемпинговых мер, сообщил заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев.

«Министерство торговли США 29 октября опубликовало меморандум, в котором подтвердило отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса РФ как страны с рыночной экономикой для целей антидемпинговых процедур. Данное решение подразумевает, что Минторг США не вернется к методикам расчета демпинга, применяемым в отношении экспортеров из СССР и РФ до ее присоединения к ВТО», – приводит слова заместителя министра ТАСС.

«Процедуру оценки на предмет отзыва рыночного статуса страны Минторг США проводит впервые. Решение Минторга США предстоит детально изучить. Вместе с тем, оно дает позитивный сигнал, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах, и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках ВТО», – сообщил Ильичев.

Решение принято по результатам анализа, проведенного Минторгом США на основании заявления американских производителей карбамидно-аммиачной смеси от 30 июня. Как отмечает российское министерство, в ходе процедуры были рассмотрены комментарии заинтересованных сторон и проведены публичные слушания, в которых приняли участие Минэкономразвития России, российские экспортеры и другие заинтересованные стороны.

Напомним, 16 августа стало известно, что министерство торговли США инициировало расследование о соответствии российской экономики статусу рыночной.

Рыночный статус был предоставлен РФ Минторгом США в 2002 году. До этого момента США относили Россию к странам с «нерыночной» экономикой. Для таких стран в законодательстве США предусмотрен особый метод определения демпинга, при котором экспортные цены сравниваются не с ценами и издержками в стране экспорта (стандартная методология, предусмотренная нормами Всемирной торговой организации), а с суммой связанных с этим товаром издержек и прибыли в третьей стране, экономика которой считается рыночной, или с ценой аналогичного товара в такой третьей стране. Использование такого метода ухудшает возможности экспортеров для защиты их интересов и зачастую приводит к завышенным антидемпинговым пошлинам.