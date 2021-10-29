Маски-пленки для удаления угрей и не только: простые и дешевые домашние рецепты для сияющей кожи

Маски-пленки давно заняли прочное положение в нашей косметичке благодаря своим свойствам удаления омертвевших клеток, жира и грязи из закупоренных пор. Все косметические бренды уже давно включили такие продукты во свои линейки. Правда, стоят такие маски иногда неоправданно дорого. Но выход есть всегда. Чтобы не прожигать дыру в кошельке, приготовьте такую маску дома. Выбирайте из наших действенных рецептов и получайте кожу без угрей, черных точек и неровностей.

Маска с активированным углем

Активированный уголь давно признан одним из самых сильных абсорбентов. Он глубоко очищает поры и удаляет продукты распада из самых глубоких слоев кожи. Готовим такую маску из 1,5 столовой ложки измельченного угля, 2 чайных ложек агар-агара и пары капель масла чайного дерева.

Все ингредиенты складываем в миску и разбавляем небольшим количеством теплой воды так, чтобы получилась консистенция сметаны. Наносим кисточкой на сухую кожу лица, ждем полного высыхания и аккуратно снимаем. Остатки легко смываются теплой водой или мицеллярным гелем. После обязательно нанесите увлажняющий крем.

Зеленый чай и огурец

Зеленый чай славится своими сильнейшими антиоксидантными и лечебными свойствами, поэтому его регулярно включает в состав различных косметических средств. Огуречный сок хорошо увлажняет, а желатин поглощает токсины и мертвые клетки. Готовить маску очень просто. В небольшой миске смешайте столовую ложку свежего огуречного сока, половину чайной ложки порошка желатина и треть стакана заранее заваренного и охлажденного до комнатной температуры зеленого чая. Все тщательно смешиваем и наносим на сухую чистую кожу на 15 минут. После нанесите сыворотку.

Маска с кофе

Основными компонентами этой маски являются очень простые продукты – кофе и помидоры. Одним из лучших свойств кофе является его способность сужать поры. Помидор содержит ликопин – мощное антиоксидантное и омолаживающее средство. Вместе они сделают вашу кожу чистой, белой и бархатной.

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Понадобится по одной чайной ложке меда, порошка желатина и томатного сока, щепотка куркумы и столовая ложка кофе.

Смешиваем все компоненты, кроме меда, нагреваем около 30 секунд в микроволновке так, чтобы распустить желатин. Затем добавляем мед и даем маске остыть до комфортной температуры. Наносим на четверть часа, ждем полного высыхания и снимаем маску осторожно снизу вверх.

Матча

Зеленый порошок матча пользуется заслуженной популярностью благодаря сильнейшим антиоксидантным свойствам, хорошо очищает, омолаживает и восстанавливает кожу. В состав маски также входит корица, способствующая осветлению и улучшению кровообращения. Маска готовится из столовой ложки матчи, щепотки корицы, нескольких капель розмарина. Также добавляем по чайной ложке меда и молока. Все тщательно перемешиваем, получаем пасту. Наносим ее кисточкой на сухое чистое лицо, сверху покрываем тонкой папиросной бумагой или сухой салфеткой. Оставляем на 15 минут и снимаем аккуратным движением снизу вверх. Остатки смываем и наносим увлажняющий крем.

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Льняное семя

Наверняка вы когда-либо слышали, что льняное семя можно добавлять не только в кашу или салаты, но не придавали этому значения. А зря, потому что в косметологии льняное семя используется давно и успешно. Благодаря содержанию жирных кислот лен глубоко питает. Маска состоит из трех основных ингредиентов: двух столовых ложек семян льна, щепотки корицы и чайной ложки меда.

Вскипятите полстакана воды, добавьте семена льна и варите около 5 минут. Затем воду остудите и слейте в миску, можно также измельчить лен. В остывшую воду добавьте мед и корицу. Нанесите маску на лицо, сверху накройте сухой салфеткой, дождитесь полного высыхания. Снимите, остатки смойте и нанесите сыворотку или крем.