 

Мнение: 10 месяцев за перфоманс

29.10.2021, 23:04, Разное
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Бобиева сразу высылать за фоточки с полицейским отсосом не стали и впаяли ему дополнительные 10 месяцев колонии.
А потом уже ничего не мешает ему отправиться в солнечный Таджикистан. Вторая участница перфоманса также получила 10 месяцев. Но без обязательной высылки в Таджикистан.
Тяжела судьба последователей Павленского в России, не дают развернуться творческому нутру.

Источник: Colonel Cassad



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