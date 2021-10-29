Мнение: 10 месяцев за перфоманс

Бобиева сразу высылать за фоточки с полицейским отсосом не стали и впаяли ему дополнительные 10 месяцев колонии.

А потом уже ничего не мешает ему отправиться в солнечный Таджикистан. Вторая участница перфоманса также получила 10 месяцев. Но без обязательной высылки в Таджикистан.

Тяжела судьба последователей Павленского в России, не дают развернуться творческому нутру.

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