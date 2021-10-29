 

Мнение: О несмешном анекдоте от Игоря Сечина

29.10.2021, 22:34, Разное
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Не только лишь все помнят, что нефтегазовый властелин России, всесильный ближайший соратник нынешнего российского президента Владимира Путина, глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин – непревзойдённый мастер травить анекдоты в узком кругу доверенных лиц. Свой среди своих, в общем.

И вот прямо сегодня, выступая в неблизкой Вероне на – уже смешно – ХIV Евразийском экономическом форуме, он рассказал узкой тусовке энергетиков и нефтяников практически стопроцентный анекдот.

Эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет, может подойти к концу. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на сессии «Структурные изменения в экономике и будущее энергетики», специально для него организованной в рамках, в общем-то, малозначительного форума.

Для понимания контекста – вот полная фраза. «Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и еще больший рост цен, – сказал Игорь Сечин. – Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, замедлят рост экономики, и эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу».

При этом глава «Роснефти» заявил, что одним из ключевых драйверов роста мирового спроса на #нефть в долгосрочной перспективе станет Индия. По прогнозу профильного министерства Индии, потребление нефти в стране удвоится к 2050 году, и этот вид углеводородов будет обеспечивать 22% потребления энергоресурсов страны, сказал Игорь Сечин. «Необходимо уже сейчас принимать решения, которые обеспечат удовлетворение будущего спроса. В противном случае нас ждет новое обострение дефицита и рост цен», – подчеркнул он.

Вот такой #прогноз от автора бессмертных фраз «Ниже 90 долларов за баррель цена на нефть не упадет, это связано с рядом факторов» и «При цене на нефть 80 долларов [за баррель] мировая экономика рухнет». Анекдот да и только. Даже комментировать лень…

А вам не смешно? Поверите Игорю Ивановичу?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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