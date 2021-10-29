Мнение: Кто убил лося?

Пишут, что коммунист убил лося. И не рядовой коммунист, а депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК).

Рашкин говорит, что не убивал животное, а обнаружил мертвого лося, когда один гулял по лесу и заметил уезжающую машину.

«Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга, предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося» – поделился своей версией события Валерий Рашкин.

Объяснение выглядит вполне правдоподобно. Не мог же коммунист убить лося палкой или голыми руками. А оружия ни у него, ни у его товарище не обнаружено.

Но если коммунист не убивал лося, значит, его убил кто-то другой. Попахивает провокацией… И ради провокации против коммуниста и лося не пожалели? Так или не так?

К слову, мертвый лось в автомобиле коммниста обнаружен в Саратовской области. В том самом регионе, который прославился на всю Россию видезаписями о пытках, и уголовным делом в отношении парня, который «осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», которое «повлекло ее копирование», а потом передал эту информацию третьему лицу «для распространения в СМИ».

Может, коммунистом-лосеубийцем хотят отвлечь общественное внимание от пыток в системе ФСИН?

На снимке: Валерий Рашкин. Фотография отсюда

—